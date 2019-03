Dal 7 giugno al 7 luglio la Francia ospiterà l’8ª edizione dei Mondiali di Calcio femminile: dove vedere le partite in TV e streaming live

Dal 7 giugno al 7 luglio 24 Nazionali si contenderanno l’8ª edizione dei Mondiali di calcio femminile Francia 2019. Fra le partecipanti al torneo iridato anche l’Italia del Ct Milena Bertolini, che torna in una fase finale dopo ben 20 anni.

Sky ha annunciato l’acquisizione dei diritti della competizione, per cui trasmetterà in diretta tutte le 52 partite in programma, di cui 37 in esclusiva. Oltre alle gare, l’emittente di Murdoch garantirà una copertura totale della manifestazione.

Mondiali di Calcio femminile Francia 2019: dove vederli in tv e streaming

Un’attenzione particolare sarà dunque rivolta alla Nazionale Italiana, con Sky che diventerà anche la tv delle Azzurre con approfondimenti pre e post-gara e il racconto live di tutte le tappe della squadra nell’avventura francese. «Quest’acquisizione – ha commentato l’Executive Vice President di Sky Sport, Marzio Perrelli – è la conferma di quanto Sky Sport creda nel calcio femminile. Rappresenta un segnale di continuità nell’offerta riservata ai nostri abbonati. La FIFA World Cup 2019 di Calcio Femminile va infatti ad arricchire un calendario già fitto di appuntamenti sportivi di eccellenza, per garantire ai clienti Sky la migliore possibilità di scelta all’interno di un ricco panorama di eventi live».

Gli abbonati Sky potranno seguire i Mondiali di Calcio femminile Francia 2019 anche in diretta streaming, collegandosi sui loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go. Appena sarà disponibile, vi comunicheremo la programmazione dettagliata delle partite sui canali Sky.