Ucraina-Italia, Mondiali Under 20 in streaming e in diretta TV: le probabili formazioni e dove vedere la semifinale degli Azzurrini

L’Italia Under 20 del Ct Paolo Nicolato, superato il Mali nei quarti di finale, sfiderà i pari età dell’Ucraina di Petrakov nelle semifinali dei Mondiali Under 20 2019 in corso di svolgimento in Polonia. Ucraina-Italia: la partita, con fischio d’inizio previsto alle ore 17.30, si giocherà allo Stadion GOSiR di Gdynia.

La partita Ucraina-Italia Under 20 sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, come tutte le altre gare dei Mondiali Under 20 2019, sul canale Sky Sport Football, visibile al numero 203 del satellite. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, tablet e smartphone e su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per gli utenti Sky su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La sfida degli Azzurrini sarà inoltre trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai su Rai Due e dunque visibile in streaming anche attraverso Rai Play.

Ucraina-Italia Under 20

Competizione: Mondiali Under 20 2019

Quando: martedì 11 giugno 2019

Fischio d’inizio: ore 17:30

Dove vederla in tv: Sky Sport Football – Now TV e Rai Due

Dove vederla in streaming: Sky Go e Rai Play

Stadio: Stadion GOSiR (Gdynia)



Le probabili formazioni

UCRAINA UNDER 20 (3-4-3): Kucheruk; Popov, Beskorovainy, Bondar; Konoplia, Dryshliuk, Chekh, Korniienko; Kashchuk, Sikan, Buletsa. Ct. Petrakov

ITALIA UNDER 20 (3-5-2): Plizzari; Del Prato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Lu. Pellegrini, Frattesi, Esposito, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti. Ct. Nicolato