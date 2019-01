Montolivo può lasciare il Milan: offerte dalla Cina

Riccardo Montolivo, centrocampista del Milan, potrebbe andare via. Il rossonero ha ricevuto offerte dalla Cina

Riccardo Montolivo cambia idea e lascia il Milan? Il centrocampista del club rossonero ha detto di no a tutte le offerte pervenute fino a questo momento ma potrebbe cambiare idea a breve. Il centrocampista, secondo Il Corriere dello Sport, starebbe valutando alcune offerte pervenute dalla Cina. Il mercato cinese chiuderà i battenti il 28 febbraio e ci sarà tempo per discutere dei dettagli contrattuali.

Monto è ai margini del progetto rossonero e andrà via, di sicuro, a fine anno, a costo zero. Il giocatore fino a questo momento ha detto di no a ogni proposta ma starebbe valutando delle offerte economicamente vantaggiose dalla Cina. Possibile futuro cinese dunque per Riccardo Montolivo? Il centrocampista pensa a un addio anticipato e a una nuova esperienza di vita per l’esperto mediano, ormai fuori dai programmi rossoneri.