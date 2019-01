José Mourinho ha raccontato l’assurdo escamotage per sfuggire ai delegati Uefa: fuga dagli spogliatoi dentro la cassa dei panni sporchi!

Mourinho è sempre stato un uomo dalle mille risorse. Le sue vittorie e i suoi trofei l’hanno sempre avuto come protagonista, in grado di attirare su di sé tutte le attenzioni. Dopo l’esonero dal Manchester United, lo Special One è diventato opinionista di BeIn Sports, e durante la trasmissione ha raccontato un assurdo aneddoto di cui è stato protagonista. L’accaduto risale al 2005, durante la sfida tra Chelsea e Bayern Monaco valida per i quarti di finale della Champions League. Mourinho aveva subito una squalifica di due giornate, e non sarebbe potuto essere presente allo stadio. Ma la sfida era troppo importante e così… rischiò addirittura di morire!

Ecco le parole del portoghese sulla vicenda: «È tutto vero. Si giocava Chelsea-Bayern, una match troppo importante di Champions. Avevo bisogno di incontrare i miei ragazzi prima della partita e ce l’ho fatta, vi dico come. Sono andato negli spogliatoi a mezzogiorno e la partita era alle sette, ci sono rimasto per un po’ di ore fino all’arrivo dei miei giocatori. Il problema consisteva nel non farmi beccare dai delegati UEFA, così studiai una soluzione. Entrai nella cesta dei panni sporchi, quella grande di metallo. Il magazziniere mi coprì lasciandomi il coperchio un po’ aperto, così che potessi respirare almeno un po’. Ma, usciti dallo spogliatoio, incontrammo i tizi dell’UEFA intenti a cercarmi. Così il magazziniere chiuse la cesta, non permettendomi di respirare. Quando la riaprì, stavo letteralmente soffocando. Dico sul serio, rischiai davvero di morire, giuro».