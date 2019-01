Moviola e Var Napoli-Lazio: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 20ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Napoli-Lazio: gli episodi arbitrali della gara valida per il 20° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘San Paolo’ di Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti riceve quella di Simone Inzaghi per la prima giornata del girone di ritorno; Napoli secondo in classifica con 44 punti, Lazio a 32 e in cerca di punti per confermare il quarto posto. A dirigere la sfida è l’arbitro Gianluca Rocchi della sezione di Firenze; gli assistenti sono Tegoni e Alassio, il quarto uomo è Massa. Al Var ci sono Manganiello e Peretti (Avar). Rocchi ha già diretto altre due volte il confronto tra azzurri e biancocelesti: nel gennaio 2008, in campionato, Napoli e Lazio pareggiarono al ‘San Paolo’ per 2-2; poi, altro arbitraggio del fiorentino in Napoli-Lazio del maggio 2015 col risultato di 4-2 in favore della squadra romana.

Al 34′ del primo tempo arriva il primo gol della partita. Callejon mette in rete il gol del vantaggio. Tutto regolare.

Al 20′ del primo tempo, Milinkovic Savic della Lazio si prende il cartellino giallo per aver steso Callejon in modo irregolare! E’ il primo cartellino del match