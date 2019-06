Mutu: «Spero che la Fiorentina torni grande, la ricordo con grande piacere»

Adrian Mutu, ex giocatore viola, ha parlato del cambio di proprietà della Fiorentina che ieri è passata dai Della Valle a Commisso

Con 69 reti, Adrian Mutu è il miglior marcatore dell’era Della Valle. Proprio l’ex attaccante ha parlato del cambio di proprietà della Fiorentina, passata a Commisso. Questo il messaggio pubblicato sui social.

«Oggi, dopo 17 anni, la Fiorentina ha cambiato proprietà. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo club e di aver vissuto in questa magica città. Sono fiero di essere stato il miglior marcatore della gestione Della Valle con 69 reti e di aver fatto esultare tantissime volte la meravigliosa Curva Fiesole. Ricordo tutti i momenti con straordinario piacere.

Ringrazio dunque Andrea e Diego Della Valle per quello che hanno fatto e auguro un grande in bocca al lupo al nuovo proprietario Rocco Commisso. Spero che la Fiorentina torni grande come merita di essere. Forza viola!» ha scritto l’ex attaccante.