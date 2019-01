Nantes, tifosi in piazza per Emiliano Sala: cori e commozione – VIDEO

I tifosi del Nantes si radunano in piazza per dare il loro tributo ad Emiliano Sala: preghiere, cori e commozione per l’attaccante scomparso.

Con lo scorrere delle ore diminuiscono le possibilità di ritrovare Emiliano Sala, l’attaccante italo-argentino disperso mentre con il suo aereo privato sorvolava il canale della Manica per raggiungere la Gran Bretagna. Le ricerche non hanno portato per il momento a risultati, ma c’è ancora un sottile filo di speranza. I tifosi del Nantes hanno così voluto rendere il loro tributo all’attaccante, appena acquistato dal Cardiff City, recandosi nella piazza principale della città e depositando un tulipano giallo.

Una volta radunati, i tifosi del Nantes hanno pregato e intonato cori per l’attaccante, rendendo il loro omaggio all’italo-argentino. Nel centro di Nantes si sono così vissuti momenti di grande commozione, nella speranza che le ricerche possano portare al ritrovamento del giocatore e del pilota dell’aereo.

A moving homage for Emiliano Sala unfolding in the centre of Nantes this evening. pic.twitter.com/JJuNXhd2Qe — Get French Football News (@GFFN) January 22, 2019

