Napoli, Allan verso l’addio: ha trovato l’accordo col Paris Saint Germain

Il PSG si fionda su Allan: trovato l’accordo sul contratto con agente e calciatore. L’offerta però non soddisfa il Napoli

Il centrocampista del Napoli sembra essere destinato a lasciare la squadra di Ancelotti nella prossima sessione di mercato. Allan e il suo agente, infatti,avrebbero già trovato un’intesa di massima sul contratto con il PSG.

Tuttavia, l’accordo con il calciatore non basterà: serve l’intesa col Napoli. Il Paris Saint Germain tuttavia, per ragioni di fair play finanziario, non potrà offrire più di 40 milioni per Allan. Ritenuti decisamente troppo pochi da De Laurentis.