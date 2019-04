Il tecnico del Napoli riconosce la superiorità dell’Arsenal nel doppio confronto, ma il bilancio sulla sua prima stagione partenopea, rimane positivo

Carlo Ancelotti ha parlato dopo Napoli-Arsenal a Sky Sport, ecco la sua disamina: «La partita è durata 30 minuti. Abbiamo avuto due opportunità per segnare, ma non ci siamo riusciti. Negli ultimi due mesi abbiamo perso lucidità, siamo più prevedibili e dunque abbiamo difficoltà nella finalizzazione. Ora puntiamo a chiudere al secondo posto. Faremo meglio nel prossimo anno».

Ovviamente non poteva mancare la domanda su Insigne, uscito arrabbiato, ecco la spiegazione dell’allenatore azzurro: «Era dispiaciuto per l’andamento della gara, ci credeva come tutti, la sua reazione non è legata alla sostituzione». In chiusura del suo intervento, Ancelotti fa anche un bilancio sull’annata del Napoli: «Molto positivo, gruppo serio, rispettoso, società che mi tutela, sono contento e penso che costruiremo qualcosa di importante nel prossimo anno. Le chiacchiere sul mio rendimento le porta via il vento».