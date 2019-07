Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato del possibile arrivo di James Rodriguez e dell’interessamento per Pepè

Direttamente dal ritiro del Napoli a Dimaro Folgariga, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato qualche dichiarazioni sul possibile arrivo di James Rodriguez e ha svelato chi vorrebbe in azzurro.

Ecco le sue parole: «James Rodriguez ? Quello che non capisco è perché al Bayern Monaco, che fattura tre volte quello che fattura il Napoli, lo si deve dare in prestito ed a noi si chiedono 42 milioni? Io vorrei vedere un momentino come lui ed Ancelotti dialogano insieme alla squadra. Vorrei un altro calciatore che mi possa assicurare 30 gol insieme al nostro Milik, 30 più 30 possono fare 60, e se ci mettiamo insieme Insigne, Mertens, Younes, poi diventa una bella partita. Se James si potesse avere in prestito nessuno direbbe di no, perché poi potrei prendere qualcun altro. Se invece devo scegliere tra lui ed un altro, che mi costa anche di più, devo allora pensare ad un altro che magari è anche più giovane e devo pensare al futuro».

«Una operazione di mercato che potrebbe spiazzare i tifosi? Magari Pépé o forse qualcun altro. Non è un calciatore alla Lozano, sono un po’ diversi».