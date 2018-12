Napoli-Frosinone: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Napoli-Frosinone, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tutto pronto alla stadio San Paolo di Napoli, dove i padroni di casa di mister Carlo Ancelotti affronteranno il Frosinone di Moreno Longo in occasione della 15ª giornata di campionato. Una partita che si presenta come l’occasione giusta per il Napoli di riuscire a staccare la squadra di Spalletti che potrebbe quindi finire a -6 in classifica dalla squadra partenopea. Il Frosinone, dal suo canto, non ha nulla da perdere, forte soprattutto della serie di ottimi risultati ottenuti negli ultimi due mesi, con 7 punti in sei partite e una sola sconfitta.

Napoli-Frosinone: diretta live e sintesi

Napoli-Frosinone: formazioni ufficiali

Napoli-Frosinone: probabili formazioni e pre-partita

In vista dell’imminente impegno in Champions, Carlo Ancelotti opterà quasi sicuramente per il turnover, con un solo calciatore, Insigne, che quasi sicuramente giocherà sia contro il Frosinone oggi che ad Anfield contro il Liverpool martedì. Da segnalare il debutto assoluto di Meret, cinque mesi dopo l’infortunio al braccio, e il ritorno di Luperto, titolare solo contro il Torino, ma anche i rientri di Rog e Ounas. Dall’altra parte Moreno Longo dovrebbe affidarsi al solito 3-5-2 con Ciofani e Campbell in attacco. Dovrebbe restare in panchina, invece, l’ex Ciano che è un po’ acciaccato.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Luperto, Hysaj; Ounas, Rog, Diawara, Zielinski; Milik, Insigne. A disposizione: Ospina, Karnezis, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz, Callejon, Mertens, Younes. Allenatore: Carlo Ancelotti.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciofani, Campbell. A disposizione: Bardi, Ghiglione, Brighenti, Salamon, Molinaro, Crisetig, Vloet, Soddimo, Matarese, Perica, Pinamonti, Ciano. Allenatore: Moreno Longo.

Napoli-Frosinone: i precedenti del match

Secondo miglior attacco contro la seconda peggior difesa del campionato. Napoli e Frosinone sono pronte ad affrontarsi per la seconda volta in serie A, con il Napoli che ha all’attivo due vittorie. Una risalente al 10 gennaio 2016 con il risultato di 1-5 e l’altra che ha avuto luogo il 14 maggio 2016 finita 4-0. A livello complessivo, invece, si tratta della settima sfida, tenendo in considerazione i doppi confronti in serie B, l’allora C1 e un match di Coppa Italia. Nella stagione 2015/2016 non vi fu storia, pertanto il Frosinone spera di riuscire a creare dei momenti di difficoltà al Napoli proprio come avvenuto in occasione del campionato cadetto e della C1, quando i partenopei non riuscirono a portare a casa tutti i punti in palio.

Napoli-Frosinone: l’arbitro del match

Sarà il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo l’arbitro che dirigerà il match tra Napoli e Frosinone, in programma sabato 8 dicembre alle ore 15. Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Gori della sezione di Arezzo e Alessio Tolfo della sezione di Pordenone. IV Uomo, Manuel Volpi di Arezzo. Al VAR Luigi Nasca di Bari, mentre assistente VAR sarà Salvatore Longo di Paola. Manganiello è alla designazione numero 29 in serie A e fino a questo momento ha arbitrato solo una volta gli azzurri, durante lo scorso campionato in occasione della sofferta vittoria contro il Chievo dello scorso 8 aprile, quando Milik e Diawara riuscirono a rimontare il gol di Stepinski.

Napoli-Frosinone Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Frosinone sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.