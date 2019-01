Napoli-Lazio highlights e gol: le azioni salienti del match della 20ª giornata della Serie A 2018/2019

Napoli-Lazio highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 20° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘San Paolo’ di Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti riceve quella di Simone Inzaghi nella prima giornata del girone di ritorno. Napoli secondo in classifica con 44 punti e a caccia della vittoria per non allontanarsi dalla Juventus capolista; Lazio (32) per mantenere il quarto posto valido per la qualificazione in Champions League. Nella gara d’andata, valida per la prima giornata di campionato, gli azzurri vinsero in rimonta all’Olimpico col risultato di 2-1 (alla rete di Immobile replicarono quelle di Milik e Insigne). Ecco i gol e gli highlights di Napoli-Lazio:

NAPOLI-LAZIO 1-0 – Gran lavoro di Dries Mertens che con un vero capolavoro ha servito Jose Callejon il quale ha finalizzato la splendida azione battendo Thomas Strakosha con una gran rasoiata all’angolino basso di destro! Minuto 34.

NAPOLI-LAZIO 2-0 – Al 37′ del primo tempo Arkadiusz Milik realizza con una splendida punizione nel sette di destra. Che tiro, davvero fantastico!