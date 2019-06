Napoli, dopo il sì di James Rodriguez c’è l’offerta: le cifre

Il Napoli ha ricevuto il sì di James Rodriguez: adesso bisogna trattare con il Real Madrid. Ecco a quanto ammonta l’offerta degli azzurri

James Rodriguez ha detto sì al Napoli, felice di ritrovare Carlo Ancelotti, che lo ha già allenato in passato. Dopo aver ricevuto il consenso dell’attaccante, gli azzurri sono pronti a trattare con il Real Madrid.

Come spiega Il Mattino, il club partenopeo avrebbe intenzione di offrire un prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni, anche se i Blancos vorrebbero cederlo subito per fare cassa. Jorge Mendes studia il rilancio dell’operazione, che potrebbe concludersi positivamente e in tempi brevi.