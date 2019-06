Napoli, senti Zeman: «Insigne con me ha fatto 40 gol, da esterno»

Napoli, Zeman parla dell’impiego di Lorenzo Insigne come seconda punta: il tecnico boemo lo preferirebbe da esterno

Zdenek Zeman è stato fondamentale per la crescita di alcuni talenti italiani, come Insigne, allenato al Pescara. Zeman, intervistato da Il Mattino, ha parlato proprio del ruolo di Lorenzinho: «Con me, ha fatto 40 gol in due anni».

«Per le sue caratteristiche ha più difficoltà quando gioca al centro perché i difensori sono più forti. Il suo pezzo migliore è nell’uno contro uno: provarlo al centro è più complicato».