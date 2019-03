Napoli, situazione Koulibaly: De Laurentiis pronto a raddoppiargli l’ingaggio

A fine stagione si terrà l’incontro tra De Laurentiis e il procuratore di Koulibaly per il rinnovo contrattuale, ma sul giocatore c’è il Manchester United

Il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi di Kalidou Koulibaly. Le intenzioni del club di De Laurentiis sono quelle di blindare il poderoso difensore senegalese con un adeguamento corposo dell’ingaggio ed un prolungamento dell’accordo contrattuale. Secondo una indiscrezione pubblicata dalla ‘Gazzetta dello Sport’ il club di partenopeo vorrebbe prolungare ancora di un anno il contratto che scadrà nel 2023 raddoppiando l’ingaggio da 3 a 6 milioni.

Un importante investimento per resistere alle sirene delle grandi d’Europa, soprattutto provenienti dalla Premier League. A fine stagione il procuratore del difensore senegalese avrà un faccia a faccia con De Laurentiis per discutere i nuovi termini dell’accordo.

Sul piatto anche la fascia di capitano che verrebbe consegnata a Koulibaly qualora Lorenzo Insigne dovesse lasciare Napoli in estate. Una proposta allettante che però non mette il Napoli al riparo da possibili sorprese. Il Manchester United , secondo alcune indiscrezioni che giungono da oltremanica, potrebbe rilanciare con un’offerta ancora più ‘seducente’ per convincere l’aitante difensore a fare le valigie.