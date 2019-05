Napoli, Zielinski contro l’Inter fa il mediano vicino Allan

In Napoli-Inter, Zielinski ha giocato in una zona abbastanza bassa. Ha infatti composto un centrocampo a 2 con Allan come partner.

Tutti si ricorderanno della partita di Piotr Zielinski in Napoli-Inter per il bellissimo gol. Tuttavia, va sottolineata la posizione in cui ha giocato il polacco contro i nerazzurri.

Se in passato Ancelotti lo ha usato come “finta ala” nel 442, domenica l’ex Empoli ha fatto il mediano a tutti gli effetti. Ruiz ha giocato più alto, molto dentro al campo, mentre Zielinski ha agito in coppia con Allan. Lo si vede nella slide sopra: difesa a 2, con davanti a loro Zielinski e Allan sulla stessa linea.