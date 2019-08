Nasce Filippo Inzaghi, il bomber per eccellenza – 9 agosto 1973 – VIDEO

Il 9 agosto del 1973 nasceva Fillippo Inzaghi, uno degli attaccanti italiani più forti di sempre con un fiuto del gol invidiabile

Il 9 agosto del 1973 veniva alla luce uno degli attaccanti più forti che la storia del calcio italiano ricordi. Filippo Inzaghi nasce a Piacenza, e si approccia al calcio proprio nel club della sua città natale. Per attendere il suo debutto in Serie A si dovrà attendere il 27 agosto 1995, data in cui vestiva la maglia del Parma. Sarà l’inizio di una meravigliosa carriera che culminerà con la vittoria del campionato del mondo nel 2006 e della Champions League col Milan nel 2007.

Il fatto di non essere troppo dotato tecnicamente ha fatto crescere in Inzaghi un senso della posizione e del gol che i migliori attaccanti mondiali dell’attuale periodo sicuramente invidiano. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, dà il via alla sua carriera da allenatore. Inizia nelle giovanili del Milan fino ad arrivare a dirigere la prima squadra nel 2014, salvo poi essere esonerato. La sua avventura proseguirà a Venezia, poi Bologna e adesso la nuova avventura col Benevento.