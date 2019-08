Il 29 agosto 1926 nasce l’Associazione Calcio Firenze, ovvero quella che negli anni diventerà poi la Fiorentina

Il 29 agosto 1926 viene redatto l’atto costitutivo dell’Associazione Calcio Firenze, ovvero di quella che passerà poi alla storia del calcio come la Fiorentina. Il sodalizio nasce dalla fusione del Club Sportivo Firenze e della Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas, le due principali realtà dell’epoca a Firenze, per iniziativa del marchese Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano.

Primo presidente sarà Luigi Ridolfi, impianto di gioco individuato lo stadio Velodromo Libertas in via Bellini. La maglia ufficiale sarà bianca e rossa, in omaggio ai colori della città di Firenze.

