Niente Barella, il Chelsea prende Paredes: c’è un indizio – VIDEO

Chelsea a un passo da Leandro Paredes: l’ex romanista, attualmente in forza allo Zenit, su Twitter lancia un segnalo chiaro. Col suo arrivo, i Blues rinunciano a Barella?

Gli indizi nelle ultime settimane si sono moltiplicati e l’ultimo lascia pochi dubbi: dovrebbe essere Leandro Paredes il sostituto di Cesc Fabregas, passato al Monaco, al Chelsea. L’ex centrocampista della Roma, attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo, proprio ieri ha lanciato un segnale chiaro sulle sue prossime mosse retwittando un video di un tifoso dei Blues che lo vedeva già con la maglia del club inglese. Il video in questione era tra l’altro di risposta ad un altro utente che chiedeva chi potesse essere il nuovo acquisto del Chelsea tra Nicolò Barella e lo stesso Paredes. La replica è stata appunto la clip in questione accompagnata dalla didascalia: «Nessun dubbio».

Del resto della volontà di Paredes di lasciare lo Zenit si sapeva ormai già da diversi mesi: l’argentino, accostato in estate all’Inter (pareva a un passo a un certo punto) e al Milan, ha un ingaggio netto da 4,5 milioni di euro a stagione da poco rinnovato fino al 2023, ma punterebbe a rientrare in un campionato più competitivo di quello russo per mettersi nuovamente in gioco. L’offerta del Chelsea dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro e – chiaramente – l’eventuale arrivo dell’ex giallorosso alla corte di Maurizio Sarri chiuderebbe le porte all’ingaggio di Barella (cercato anche da tutte le big italiane) dal Cagliari.