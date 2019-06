Palinsesto Dazn: programmazione del weekend 7-10 giugno

Palinsesto Dazn: la programmazione della piattaforma streaming per il weekend dal 7 al 10 giugno. Calcio, motori, boxe, basket e baseball

I campionati di calcio sono oramai conclusi, ma la programmazione continua su Dazn. Tanti eventi interessanti ancora da vivere: ecco il palinsesto per il weekend 7-10 giugno.

CALCIO

Il ritorno dei playout di Serie B tra Venezia e Salernitana andrà in onda su Dazn domenica 9 giugno, alle ore 18.00. In programmazione su Dazn anche la Major League Soccer americana.

BASEBALL

Su Dazn si potrà seguire la gara 6 di Stanley Cup tra di NHL tra St. Louis Blues e Boston Bruins nella notte tra domenica e lunedì, alle 2:00.

Domenica alle 19.10, invece, Regular Season, con l’incontro tra Cleveland Indians e New York Yankees.

BASKET

Il Basket spagnolo su Dazn, con i palyoff della Liga Endesa. In questo weekend sono previste le semifinali.

BOXE

La grande boxe protagonista nelle notti su Dazn: tra sabato e domenica alle ore 3:00 ci sarà la sfida tra Golovkin e Rolls, mentre a partire dall 4:00, ci sarà l’incontro tra Cejudo e Moraes.

MOTORI

Spazio anche all’affascinante mondo dei motori su Dazn: il Deutsche Tourenwagen Masters, campionato tedesco turismo farà tappa in Italia a Misano.

Grande attesa anche per la DXC Techonology 600 della IndyCar Serues da Frt Worthe e per la NASCAR.