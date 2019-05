Pallotta sul nuovo Stadio della Roma: «Vicini ai tempi del Colosseo…»

Roma, James Pallotta manifesta delusione sul progetto stadio di proprietà: «Siamo vicini ai tempi di costruzione del Colosseo»

James Pallotta si aspettava tempi di realizzazione molto più brevi per il progetto del nuovo Stadio di proprietà della Roma. Il presidente del club giallorosso ha esternato chiaramente la sua delusione intervenendo al summit annuale “Sports Decision Maker“, organizzato da Sport Business.

«I ricavi degli sponsor sono cresciuti in maniera direttamente proporzionale all’engagement che il club ha saputo raggiungere sul web. – ha rivelato il numero uno capitolino – Ritengo il reparto digital della Roma il migliore nell’ambito sportivo. A che punto siamo con lo Stadio? Nessuno sa quanto hanno impiegato per costruire il Colosseo, ma credo che ci siamo vicini».

Parole forti, le sue, che esprimono tutta la preoccupazione del club e del suo presidente per lo stallo burocratico del progetto dopo i tanti problemi di carattere legale incontrati, che finiranno per allungare inevitabilmente i tempi che erano stati inizialmente previsti per l’opera.