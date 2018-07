Uruguay-Francia: Muslera, ma cosa hai combinato? – VIDEO

Uruguay-Francia: la papera di Muslera che regala il raddoppio ai transalpini sul tiro di Griezmann

Un tiro non irresistibile, un gol evitabile: il portiere dell’Uruguay Fernando Muslera regala alla Francia il raddoppio nella partita valida per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Su tiro centralissimo, per quanto potente, di Antoine Griezmann, l’ex estremo difensore della Lazio, attualmente in forza al Galatasaray, non riesce a trattenere, ingannato forse leggermente dalla traiettoria: gol transalpino, papera veramente evitabile da parte di un giocatore esperto come Muslera, Uruguay 0-Francia 2. Qui la diretta live della partita: URUGUAY-FRANCIA IN DIRETTA LIVE.

