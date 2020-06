L’allenatore del Parma ha parlato del pericolo infortuni in vista della ripartenza. Le parole di Roberto D’Aversa

Roberto D’Aversa lancia l’allarme. L’allenatore del Parma è intervenuto nel corso di Tutti Convocati su Radio 24, parlando della ripresa del campionato. Al centro del commento gli infortuni e non solo.

GLI INFORTUNI – «Tra infortuni e acciacchi vari sono preoccupato. Sto andando a giocare con 15 calciatori e mi auguro di recuperare tutti il prima possibile. E’ chiaro che avere una rosa lunga porta dei vantaggi. Quando abbiamo aumentato di intensità abbiamo avuto dei problemi con qualche infortunio ma è normale».

LA RIPRESA – «Credevo di ritrovare la squadra con una condizione fisica peggiore e invece alcuni ragazzi erano in condizioni strepitose. Sotto l’aspetto motivazionale ho preferito lasciare i giocatori ancora un po’ più liberi, non mi sono ancora messo a martellare come al solito».