Parma-Juventus, terza giornata Serie a 2018/2019: dove vedere la partita in streaming e diretta tv

Parma-Juventus, gara valida per il terzo turno della Serie A 2018/2019, andrà in scena sabato 1° settembre alle ore 20,30 allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma. I gialloblù neopromossi (a 1 punto in classifica) e guidati da Roberto D’Aversa hanno iniziato il campionato con il pareggio interno con l’Udinese e la sconfitta contro la Spal sul campo neutro di Bologna; la Juventus di Massimiliano Allegri, invece, viaggia a punteggio pieno (6) dopo le vittorie contro Chievo e Lazio. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo oltre tre anni: l’ultima sfida in campionato è infatti datata 11 aprile 2015 con la vittoria casalinga degli emiliani per 1-0 firmata da José Mauri. Andiamo ora a vedere come seguire la partita in programma al ‘Tardini’ tra i gialloblù e i bianconeri.

Parma-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in esclusiva sulle frequenze streaming di DAZN per pc, tablet, smartphone, console da gioco (Xbox e Play Station) e smart tv tramite l’apposita app. Non è però tutto, perché la gara sarà disponibile gratuitamente anche per gli abbonati a Mediaset Premium grazie all’accordo stabilito dall’azienda con Perform, e – a pagamento tramite l’acquisto di un ticket aggiuntivo – anche per gli abbonati a Sky o sulla piattaforma Sky Q. La cronaca in diretta di Parma-Juventus sarà inoltre disponibile anche sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale con ampio pre-partita sul nostro sito.

Parma-Juventus, probabili formazioni

PARMA – Tanti i giocatori infortunati tra i gialloblù a cui si potrebbe aggiungere anche Gervinho, che ha lamentato un affaticamento muscolare. D’Aversa può così schierare un 4-3-3 formato da Sepe in porta, Iacoponi, Alves, gagliolo e Gobbi in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Grassi, Stulac e Barillà. In attacco, probabile lo schieramento del tridente composto da Biabiany, Inglese e Di Gaudio.

JUVENTUS – Allegri può contare su tutti i suoi giocatori ad eccezione di Spinazzola (il cui rientro è previsto non prima di novembre). L’allenatore bianconero potrebbe optare per il 4-2-3-1 dopo l’anticipazione sull’impiego di Mario Mandzukic. Così, Juve probabilmente in campo con Szczesny tra i pali, Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro in linea di difesa; in mezzo al campo sono pronti Khedira e Pjanic. Sulla trequarti ecco Douglas Costa, Dybala e Mandzukic a supporto di Cristiano Ronaldo.

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Grassi, Stulac, Barillà; Biabiany, Inglese, Di Gaudio.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Cristiano Ronaldo.

