Parma-Milan streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 33° turno della Serie A 2018/2019

Parma-Milan streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 33ª giornata della Serie A 2018/2019. Sabato 20 aprile alle ore 12.30, allo stadio ‘Tardini’ di Parma, i gialloblù di Roberto D’Aversa ricevono la squadra guidata da Gennaro Gattuso. Parma in zona medio-bassa di classifica con 35 punti e reduce dal pareggio sul campo del Sassuolo; Milan (55) quarto e proveniente dal successo casalingo sulla Lazio. Nella gara d’andata, vittoria rossonera a San Siro col risultato di 2-1. Adesso è di nuovo Parma contro Milan: emiliani per avvicinare la salvezza, meneghini per rafforzare il quarto posto.

Parma-Milan sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Parma-Milan

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 20 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 12.30

Dove vederla in streaming e tv: Sky Sport Serie A – Sky Go – NOW TV

Stadio: Ennio Tardini (Parma)

Arbitro: Paolo Valeri (sez. Roma 2)

Parma-Milan, probabili formazioni

PARMA – D’Aversa recupera Gervinho e Bruno Alves, ma conta ancora diverse assenze: oltre ai lungodegenti Grassi e Biabiany, restano indisponibili Inglese e Sierralta e anche Siligardi è in dubbio. Gialloblù probabilmente in campo con Sepe tra i pali, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo e Di Marco in linea di difesa; a centrocampo siono pronti Kucka, Scozzarella e Barillà. In attacco, previsto il tridente formato da Sprocati, Ceravolo e Gervinho.

MILAN – Gattuso, ad eccezione del lungodegente Bonaventura, recupera Gianluigi Donnarumma e Paquetà. Rossoneri previsti in campo col ritorno di Donnarumma in porta, Conti, Zapata (favorito su Musacchio), Romagnoli e Rodriguez in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Kessie, Bakayoko e Calhanoglu. In avanti, probabile schieramento del tridente formato da Suso, Piatek e Borini.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Sprocati, Ceravolo, Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Conti, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

