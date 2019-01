Parma-SPAL streaming e probabili formazioni: dove vederla

Parma-SPAL in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la gara valida per la 21ª giornata della Serie A 2018/2019

Una delle gare in programma per la 21ª giornata di Serie A è Parma-SPAL che si scontreranno allo stadio Ennio Tardini domenica 27 gennaio alle 15:00. Il match, terminato all’andata 1-0 in favore dei biancazzurri grazie ad una rete di Antenucci, mette di fronte due squadre che competono per obiettivi diversi. I padroni di casa hanno concluso al meglio questa prima parte di stagione e nel corso della seconda cercheranno di far punti per arrivare in zona Europa. Il sogno dei tifosi Crociati di rivedere la propria squadra in Europa dopo 12 anni, non sembra essere una missione impossibile, dato che la distanza dal sesto posto è di soli 4 punti. La Spal, invece, lotta per la permanenza nella massima serie ed ha guadagnato sino ad ora un gap di 4 punti sulla zona retrocessione.

La gara andrà in onda in esclusiva su DAZN, la piattaforma disponibile in abbonamento su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN. Il match potrà essere seguito sul canale radiofonico Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Parma-SPAL

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 27 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 15:00

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Ennio Tardini (Parma)

Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo

Parma-SPAL: le probabili formazioni

PARMA – Continua il sogno Europa per il Parma neopromosso che dopo 21 giornate è a quota 28 punti a meno 4 dal sesto posto. Nel derby emiliano contro la Spal i gialloblu proveranno a fare punti per avvicinarsi alla zona Europa. Il tecnico D’Aversa dovrebbe confermare quasi per intero la formazione che ha battuto in trasferta l’Udinese nello scorso turno di campionato. Nel 4-3-3 di matrice offensiva in difesa, davanti al portiere Sepe, andranno Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni e Gagliolo, mentre sulla linea mediana agiranno Kucka, Scozzarella e Barillà. In attacco il tridente sarà formato da Gervinho, Inglese e Biabiany.

SPAL – La formazione di Chiavari nello scorso turno ha ottenuto un prezioso punto contro il Bologna pareggiando in casa 1-1. Contro il Parma, Semplici dovrà provare ad allontanare la zona retrocessione per conquistare la seconda salvezza consecutiva in Serie A. Allo stadio Ennio Tardini, dovrebbe essere confermato il 3-5-2 con Viviano in porta e Vicari, Felipe e Bonifazi in difesa. La linea dei centrocampisti sarà formata da Lazzari, Kurtic, Schiattarella, che torna dopo la panchina della scorsa giornata, Missiroli e Fares. In attacco nessun dubbio dove saranno schierati Petagna e Antenucci.

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa.

PROBABILE FORMAZIONE SPAL (3-5-2): Viviano; Vicari, Felipe, Bonifazi; M. Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici.

