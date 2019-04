Il Napoli punta Tripper ma l’offerta non soddisfa il Tottenham. Intanto, il giocatore viene offerto alla Juventus

Non solo Mendy, il Napoli punta forte Kieran Trippier. Il terzino del Tottenham vuole cambiare aria, ma qui come per Mendy, la valutazione è alta. Il calciatore inglese viene valutato 35 milioni, ma viene preferito al francese del Lione. Tuttavia, la concorrenza appare folta.

Innanzitutto, il difensore è stato offerto un mese addietro alla Juventus che tuttavia sarebbe propensa a virare su altri profili. L’interesse dei partenopei appare più deciso, ma siamo lontani dall’accordo. Giuntoli ha fatto una prima offerta di 18 milioni, rispedita al mittente. Inoltre, sirene anche dalla Premier League stessa:anche il Manchester United punta Trippier.