Ciao Napoli: annuncio Bayern, preso Pavard (e Boateng si libera…)

Il Bayern Monaco annuncia a sorpresa l’acquisto in vista della prossima stagione di Pavard dallo Stoccarda: beffato il Napoli, che era sul giocatore. Al passo d’addio Boateng

Colpo di teatro alla bavarese nella trama che vedeva il difensore francese campione del mondo Benjamin Pavard al centro di numerose offerte. Tra queste quella del Napoli, uno dei club più attivi negli ultimi mesi nei confronti del giocatore dello Stoccarda. Invece no, perché alla fine a spuntarla sugli azzurri (ma pure su altri club interessati, come il Barcellona ed il Paris Saint-Germain) sarebbe stato un po’ a sorpresa il Bayern Monaco, che già in estate era stato però a un passo dal suo acquisto. Ad annunciarlo, nel bel mezzo di una conferenza stampa convocata per discutere con i media delle strategie di gennaio, il direttore sportivo dei bavaresi (ex giocatore della Juve) Hasan Salihamidzic, che ha confermato l’acquisto del quasi 23enne giocatore in vista della prossima stagione.

Pavard dunque non arriverà subito al Bayern, ma concluderà la stagione allo Stoccarda. Non ci sono dettagli ancora riguardanti il suo acquisto, che possiamo dare in ogni caso come ufficiale considerata la portata dell’annuncio: si parla di circa 35 milioni in totale sborsati da parte del club bavarese per assicurarsi il giocatore – una delle grandi rivelazioni dell’ultimo Mondiale – che, a questo punto, dovrebbe prendere idealmente il posto al centro della difesa tedesca di Jerome Boateng, dato invece per partente (su di lui soprattutto club inglesi come Arsenal e Manchester United, ma si è parlato anche di Juventus).