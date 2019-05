Pepe: «Conte ha una marcia in più di tutti; ecco dove andrà»

Simone Pepe ha parlato del futuro della panchina bianconera e di altri temi legati alla Serie A: le parole dell’ex Juve

L’ex bianconero Simone Pepe ha parlato dall’evento Special Team Legends a Milano. L’ex calciatore della Juve ha commentato vari temi legati alla Serie A.

JUVE – «Allegri ha fatto la storia della Juventus, chiunque arriverà dovrà difendere quello che ha lasciato Allegri. La Juve è abituata a vincere da sempre. La separazione è stata presa bene da entrambe le parti quindi evidentemente hanno ritenuto opportuno fare questo. Penso che il prossimo allenatore sarà uno altrettanto importante come Pochettino, Klopp, Guardiola, Sarri… O magari Conte».

PELLISSIER – «Ha fatto la storia del calcio, penso che sia l’orgoglio di tutti noi italiani».

DE ROSSI – «Bastava dire sei mesi prima quello che la società doveva fare. Io ho vissuto questo con Del Piero, ma Agnelli glielo aveva comunicato già a novembre».

GASPERINI – «Ha fatto cose straordinarie, prima di vedere se andrà alla Roma bisogna capire cosa farà l’Atalanta».

CONTE – «Andrà in una società che gli permette di vincere lo scudetto. Andrà dove c’è un progetto che gli permette di competere per vincere. Può fare bene ovunque va. Conte ha una marcia in più. Lui conosceva benissimo l’ambiente Juve e ha portato la squadra ad un livello impressionante, eravamo a livello del calcio inglese».