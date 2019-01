Inter ancora non soddisfatta dell’offerta Arsenal per Perisic, che chiede la cessione. I Gunners provano ad abbreviare la distanza inserendo Ozil nell’affare, ma…

Ancora pochissimi giorni per l’Inter per sbrogliare il nodo di Ivan Perisic: come confermato ieri dall’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, l’attaccante croato ha infatti chiesto alla società la cessione, con destinazione Premier League. Per lui, come ormai noto, ci sarebbe un’offerta dell’Arsenal, ritenuta però al momento non congrua dall’Inter (fattore, pure questo, sottolineato ieri da Marotta. Leggi anche: MAROTTA CONFERMA LA POSSIBILE CESSIONE DI PERISIC). Al momento la battaglia non sarebbe tanto sulle cifre del giocatore, valutato circa 40 milioni di euro, quando sulle modalità di trasferimento: l’Arsenal non va oltre un’offerta di prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto, mentre l’Inter chiederebbe quantomeno l’obbligo.

Nelle prossime ore sono previsti nuovi incontri tra le parti per trovare una possibile soluzione: nelle idee dei Gunners l’unica al momento percorribile per assottigliare la distanza con i nerazzurri sarebbe quella dell’inserimento di una contropartita tecnica come Mesut Ozil, già proposto qualche giorno fa all’Inter. Difficile che Marotta assecondi lo scambio però: il fantasista tedesco non è al momento un profilo che interessa e c’è anche da dire che il suo stipendio è più del doppio rispetto a quello di Perisic, difficile dunque accontentarlo. Anche la possibilità di uno scambio di prestiti metterebbe comunque l’Inter nella condizione di accollarsi un ingaggio da circa 10 milioni di euro netti l’anno.