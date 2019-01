Piatek al Milan, spuntano le immagini della nuova maglia – FOTO

Spuntano le prime foto della prossima nuova maglia di Piatek, il numero 9 del Milan precedentemente occupato da Higuain

Si fa sempre più vicino l’approdo dell’attaccante polacco Piatek dal Genoa al Milan. Il bomber è stato scelto dalla dirigenza rossonera per ovviare alla partenza di Gonzalo Higuain dopo soli sei mesi in Lombardia. Ore decisive per il passaggio definitivo del polacco Piatek a Milanello, mentre questo pomeriggio si è giocato il match Genoa-Milan con la vittoria per 0-2 di quella che sarà con tutta probabilità la sua prossima casacca.

Sale la febbre in città e a Milano circolano già foto di vetrine che espongono quella che sarà la nuova casacca numero 9 del Milan assegnata a Piatek. La foto sarà presa da uno store ufficiale o meno? Fatto sta che per il passaggio del centravanti del Genoa a San Siro le ore diventano sempre più intense, il pubblico del Meazza si appresta ad applaudire il prossimo beniamino della tifoseria rossonera. E nelle prossime settimane sono molte le vetrine dei negozi che potrebbero esibire la nuova casacca della punta classe 1995.