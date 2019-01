Gonzalo chi? Piatek, buon debutto: il Pipita è già un ricordo

Il centravanti rossonero al debutto. Venti minuti buoni per Piatek che ha già fatto dimenticare il suo predecessore

Gonzalo chi? Siam venuti fin qui per vedere segnare…Piatek! Non fa rima ma il sentimento è lo stesso. Krzysztof, in soli 20 minuti, ha già fatto dimenticare Higuain. Ieri l’esordio del centravanti appena acquistato dal Milan per 35 milioni, simbolo del nuovo progetto rossonero. Classe ’95, il centravanti ‘Robocop’ come lo ha ribattezzato Gattuso, non ha avuto alcun timore reverenziale al cospetto di San Siro. Fiero e sicuro di sé, il centravanti si è messo in mostra e ha creato un paio di grattacapi alla difesa del Napoli.

Accelerazioni, tanta grinta e profondità: il centravanti polacco, in soli 20 minuti, ha cancellato il suo predecessore. Gonzalo chi? Dalle parti di Milano, forse, non sentiranno troppo l’assenza dello svogliato argentino, ammirato, si fa per dire, in una delle sue versioni peggiori. Il Pipita rimane un grande centravanti ma senza la voglia di spaccare il mondo, come Piatek e come lo stesso Cutrone, si rischiano solo delle brutte figure. E’ piaciuto il debutto di Piatek, che non ha deluso le attese nel giorno della sua prima alla Scala del calcio. Gattuso per ora esclude il ritorno alle due punte ma Krzysztof già scalpita…