Alt! Perinetti frena: «Piatek al Milan? Non abbiamo ancora deciso»

Le parole del direttore sportivo del Genoa Perinetti sulla cessione di Piatek al Milan: decisive le prossime 48 ore dopo la partita tra le due formazioni questa sera

Krzysztof Piatek è sempre più vicino al Milan, ma con le dovute precauzioni. L’affare, dato da molti per concluso, in verità sarebbe ancora in una fase di stallo, come precisato poco fa dal direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti. Il dirigente rossoblu, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport, ha voluto fare chiarezza sull’affare che dovrebbe portare l’attaccante polacco a Milano proprio dopo la partita di stasera tra Genoa e Milan, guarda caso… «Faccio la premessa che in questo mercato trattare con le partite di mezzo è sempre un grosso problema – le parole di Perinetti – . Col Milan comunque fisseremo un appunamento dopo la gara e nelle prossime 48 ore arriveremo a un conclusione, che sia vendere il giocatore o no. Adesso ognuno ha la sua posizione, vedremo».

Il nodo sarebbe nelle modalità di pagamento, ma pure nelle eventuali contropartite (tanti i nomi sul piatto, da Andrea Bertolacci e José Mauri): «Abbiamo già parlato coi dirigenti rossoneri, ma dobbiamo ancora valutare eventuali contropartite. Non si tratta di dettagli, perché dobbiamo anche valutare il nostro mercato in entrata – ha poi aggiunto Perinetti – . Noi ci chiediamo solo: se dovessimo dire di no alla cessione di Piatek, poi lui ci rimarrebbe con noi? Con l’addio di Davide Ballardini non stava andando più forte come prima, poi è arrivato Cesare Prandelli in panchina ed è tornato a segnare: se lo lasciassimo andare, come finirebbe? Io mi auguro solo che continui così, è un giocatore straordinario. Se il Milan punta al quarto posto, una rosa corta non sarebbe l’ideale: averne uno in più là davanti sarebbe comunque utile».