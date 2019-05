Play-off Serie B, Cittadella-Benevento 1-2: Tabellino – Moviola – Pagelle – Sintesi

Cittadella-Benevento, semifinale play-off Serie B 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Benevento parte meglio, Coda colpisce anche un palo al minuto 7. Nonostante la superiorità in campo, è tuttavia il Cittadella a sbloccare la gara con il gol di Proia. Dopo un avvio scoppiettante, entrambe le squadre calano di ritmo nella seconda metà del primo tempo. Il Cittadella inizia la seconda frazione di gioco in 10, dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Proia. Il Benevento sfrutta la superiorità numerica trovando il gol del pareggio al 76′, grazie alla finalizzazione di Insigne. Al minuto 83, i campani completano la rimonta dopo un perfetto colpo di testa di Coda. Nonostante l’espulsione di Armenteros, il Benevento riesce a chiudere la gara in vantaggio. Per il Cittadella ci sono ancora speranze, il passaggio alla finale dei play-off di Serie B si deciderà nel match di ritorno in casa del Benevento.

Cittadella-Benevento 1-2: tabellino

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari 6; Ghiringhelli 6, Adorni 6.5, Frare 6.5, Rizzo 5; Proia 6, Iori 6.5, Branca 6 (64′ Pasa 6); Schenetti 5.5 (89′ Bussaglia sv); Moncini 6 (68′ Diaw 5.5), Finotto 5. Allenatore: Venturato

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò 6; Maggio 6, Volta 6, Caldirola 6.5, Letizia 6; Tello 5.5, Viola 7, Bandinelli 6.5 (70′ Buonaiuto 6); Ricci 5.5 (61′ Insigne 7.5); Coda 6.5, Armenteros 6. Allenatore: Bucchi

Marcatori: 10’Proia (C), 76′ Insigne (B), 83′ Coda (B)

Arbitro: Ghersini di Genova

Ammoniti: Proia, Tello

Espulsi: Proia, Armenteros

Cittadella-Benevento: diretta live

90’+5′ – Triplice fischio di Ghersini, il Benevento batte il Cittadella per 2-1.

89′ – Cambio Cittadella: esce Schenetti, entra Bussaglia.

88′ – Rosso diretto per Armenteros dopo un brutto fallo su Iori, anche il Benevento è in 10.

83′ – Vantaggio Benevento! Cross dalla destra di Insigne e colpo di testa di Coda che buca la rete del Cittadella.

76′ – Pareggio Benevento! Insigne sfrutta un errore di Rizzo, che fa un perfetto assist per la conclusione in porta dell’attaccante del Benevento.

71′ – Occasione per il Cittadella con Finotto. L’attaccante colpisce di testa ma Montipò riesce a salvare in corner.

70′ – Cambio Benevento: esce Bandinelli, entra Buonaiuto.

68′ – Cambio Cittadella: esce Moncini, entra Diaw.

64′ – Cambio Cittadella: esce Branca, entra Pasa.

61′ – Cambio Benevento: esce Ricci, entra Insigne.

60′ – Cartellino giallo per Tello del Benevento.

50′ – Espulso Proia per doppia ammonizione. Il Cittadella resta in 10.

49′ – Grande occasione per il Benevento, prima con Coda, che non riesce a trovare la rete, poi con il tiro al volo di Ricci che si spegne tra le mani del portiere del Cittadella.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45’+1′ – Finisce il primo tempo con il Cittadella avanti per 1-0 sul Benevento.

41′ – Il Benevento si affaccia in avanti con Letizia, autore di una grande azione personale. Il suo cross finisce tra le mani di Paleari.

28′ – Conclusione di sinistro di Branca, ma Montipò si fa trovare pronto e blocca la palla.

20′ – Ottima azione di Bandinelli, protagonista di una corsa a tutto campo in solitaria. La sua conclusione viene però deviata in calcio d’angolo.

10′ – Gol Cittadella! Proia sfrutta gli sviluppi di un calcio di punizione per concludere in rete di prima.

7′ – Secondo palo di Coda. La conclusione di destro dell’attaccante si stampa sul palo della porta difesa da Paleari.

5′ – Giallo per Proia dopo un fallo da dietro su Volta.

3′ – Palo di Coda. Subito una grande occasione per l’attaccante del Benevento. L’intervento del Var annulla però l’azione per un fuorigioco dubbio.

1′ – Fischio di Ghersini, inizia il match tra Cittadella e Benevento.

Cittadella-Benevento: formazioni ufficiali

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Rizzo; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto. Allenatore: Venturato

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci; Coda, Armenteros. Allenatore: Bucchi

Cittadella-Benevento: probabili formazioni e pre-partita

Si entra nel vivo dei play-off di Serie B con la semifinale di andata tra Cittadella e Benevento. I ragazzi di Venturato hanno sconfitto al primo turno lo Spezia per 2-1, grazie alla doppietta di Moncini. I campani, invece, fanno il loro esordio ai play-off in virtù del terzo posto acquisito in campionato.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Finotto, Moncini. A disp.: Maniero, Parodi, Camigliano, Drudi, Rizzo, Cancellotti, Siega, Pasa, Maniero, Bussaglia, Panico, Diaw, Scappini. Allenatore: Venturato.

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci; Armenteros, Coda. A disp.: Gori, Zagari, Gyamfi, Tuia, Costa, Volta, Di Chiara, Del Pinto, Vokic, Crisetig, Improta, Buonaiuto, Insigne. Allenatore: Bucchi.

Ghersini di Genova

Cittadella-Benevento Streaming: dove vederla

Cittadella-Benevento sarà trasmessa a partire dalle ore 21.00 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.