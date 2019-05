Pordenone, Bombagi rinnova con il club: i dettagli del contratto

Arriva un altro rinnovo per il Pordenone. Bombagi ha rinnovato il suo contratto con il club neroverde. I dettagli

Tempo di rinnovi in casa Pordenone. Dopo Misuraca, è arrivato anche il prolungamento di Bombagi. Come ha comunicato il club neroverde, il centrocampista ha rinnovato per un’altra stagione: il contratto è stato prolungato fino al 2021.

Il centrocampista è stato protagonista dell’annata del club realizzando tre gol e realizzando cinque assist tra Coppa Italia e campionato. Pedina fondamentale del club friulano, il suo è un rinnovo importante per la squadra.