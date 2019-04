Pordenone, i festeggiamenti social per la promozione in Serie B: citazione di una delle frasi più utilizzate dai tifosi dell’Inter – FOTO

Inter–Pordenone della scorsa edizione della Coppa Italia portò alla luce due aspetti. Il primo fu che non bisogna sottovalutare nessuno, perchè i Ramarri misero in seria difficoltà i nerazzurri, arrivando ad un rigore dalla clamorosa eliminazione dei più blasonati avversari. Il secondo aspetto messo in chiaro fu lo straordinario lavoro del social media manager del Pordenone.

I neroverdi ieri hanno conquistato la storica promozione in Serie B, prima in assoluto per la società friulana. Sui social è comparso un simpatico post di festeggiamento, che riprende un noto concetto espresso molto spesso dai tifosi nerazzurri, ovvero il celebre “Mai stati in B”.