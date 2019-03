Porto-Roma 2-1: risultato e cronaca in diretta live

Porto-Roma, ritorno ottavi di finale Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Roma di Eusebio Di Francesco è pronta a sfidare il Porto di Sergio Conceicao in occasione del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì 6 marzo alle ore 21.00, presso lo Stadio Do Dragão. La partita d’andata è finita 2-1 per i giallorossi, con la doppietta di Zaniolo ed il gol di Adrian Lopez.

Entrambe le squadre vengono dalle recenti sconfitte in campionato. Il Porto ha perso per 1-2 contro il Benfica, mentre i giallorossi hanno per 3-0 nel derby contro la Lazio.

Porto-Roma 2-1: tabellino

MARCATORI: pt 26′ Soares, 37′ rig. De Rossi

PORTO (4-4-2): Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Telles; Corona, Danilo, Herrera, Otavio; Tiquinho Soares, Marega. Allenatore: Conceicao.

ROMA (3-4-3): Olsen; Juan Jesus, Manolas, Marcano; Karsdorp, Nzonzi, De Rossi (48′ pt Pellegrini), Kolarov; Zaniolo, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Çakir (Turchia).

NOTE: Ammoniti Zaniolo, Herrera, Danilo

Porto-Roma: diretta live e sintesi

52′ GOL DEL PORTO CON MAREGA

52′ Calcio d’angolo a favore dei padroni di casa. Sullo sviluppo di questa azione, il Porto conquista un altro calcio d’angolo.

49′ Occasione per il Porto con Soares che prova a sorprendere Olsen, ma non riesce a trovare il tap in vincente

46′ Primo possesso per i padroni di casa

Inizia la ripresa

SINTESI PRIMO TEMPO – Si conclude con il risultato di 1-1 il primo tempo fra Porto-Roma. Una prima frazione di gioco che ha visto i padroni di casa particolarmente propositivi, tanto da riuscire a trovare il gol del vantaggio al 26′ con Tiquinho Soares. Poco dopo, però, la formazione allenata da Di Francesco è riuscita a pareggiare i conti con De Rossi su calcio di rigore

45’+4′ Finito primo tempo. Porto-Roma 1-1

45’+3′ Cambio per la Roma. Esce De Rossi entra Pellegrini

45’+1′ Ammonito Danilo per proteste. Nel frattempo De Rossi è a terra dolorante. Il capitano esce dal campo, al suo posto entrerà Pellegrini

45′ Annunciati 2′ di recupero

43′ Il Porto prova a sorprendere Olsen con un bel tiro ad opera di Herrera, ma la sfera è sulla traiettoria del portiere giallorosso che allontana il pericolo

40′ Contrasto aereo tra Miliato e Perotti con il calciatore giallorosso che rimane a terra dolorante. Riesce però a proseguire il match

37′ GOL DELLA ROMA CON DE ROSSI su calcio di rigore

35′ L’arbitro fischia calcio di rigore a favore della Roma

33′ Calcio d’angolo per i padroni di casa. Dalla bandierina Telles che mette la palla in mezzo all’area, ma la Roma allontana immediatamente il pericolo

28′ Goal Review: Gol confermato. Porto-Roma 1-0

26′ GOL DEL PORTO CON SOARES in seguito ad un bel cross ad opera di Marega.

20′ Corona prova la conclusione personale dai 20 metri, ma il pallone finisce alto sulla traversa

18′ Ammonito Herrera in seguito ad un’entrata fallosa ai danni di Kolarov

15′ Ammonito Zaniolo in seguito ad un’entrata fallosa su Tiquinho Soares

13′ Herrera prova a verticalizzare per raggiungere le punte ma Olsen in uscita anticipa tutti e fa sua la sfera.

10′ Occasione per il Porto con Telles che prova la conclusione, ma la palla finisce a lato

6′ Ennesima azione offensiva del Porto, ma Olsen si fa trovare al posto giusto al momento giusto

3′ Primo calcio d’angolo della partita per la squadra di casa che però non riesce a trovare il tap in vincente

2′ Il Porto si presenta subito particolarmente proposito, provando a crearsi un varco tra la difesa avversaria

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la gara tra Porto e Roma

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Porto-Roma.

Porto-Roma: formazioni ufficiali

PORTO (4-4-2): Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Telles; Corona, Danilo, Herrera, Otavio; Tiquinho, Marega. Allenatore: Conceicao.

ROMA (3-4-3): Olsen; Juan Jesus, Manolas, Marcano; Karsdorp, Nzonzi, De Rossi, Kolarov; Zaniolo, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco.

Porto-Roma: probabili formazioni e pre-partita

PORTO (4-4-2): Casillas; Militao, Pepe, Felipe, Telles; Corona, Herrera, D. Pereira, Otavio; Soares, Marega. A disposizione: Vana, Maxi Pereira, Bruno Costa, Hernani, Adrian Lopez, André Pereira, Brahimi. Allenatore: Sergio Conceicao

ROMA (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Zaniolo; Perotti,Dzeko, El Shaarawy. A disposizione: Mirante, Fazio, Florenzi, Cristante, Perotti, Schick, Kluivert. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Porto-Roma: i precedenti del match

Roma e Porto si sono affrontate complessivamente 5 volte nella storia delle Coppe Europee. L’ultima partita è ovviamente la partita d’andata finita 2-1 per i giallorossi. Mentre i quattro match precedenti sono sfavorevoli ai giallorossi, dato che per 2 volte hanno vinto i portoghesi e per 2 volte la gara si è conclusa in pareggio.

Porto-Roma: l’arbitro del match

Sarà il signor Cüneyt Çakir l’arbitro designato a dirigere la partita Porto-Roma in occasione del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì 6 marzo alle ore 21.00, presso lo Stadio Do Dragão. Bahattin Duran e Tarık Ongun saranno gli assistenti arbitrali, mentre Halis Özkahya sarà il IV uomo. Addetti al VAR Szymon Marciniak e Pawel Gil.

Porto-Roma Streaming: dove vederla in tv

Porto-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box in HD) e in chiaro su Rai 1 (in HD al canale 501 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.