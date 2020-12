Serie A ultime dai campi LIVE: Mancini e Caputo, chi si rivede

Serie A, ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato.

ATALANTA – La Giornata: Ancora a parte Ilicic, mentre Miranchuk ha finalmente svolto il primo allenamento insieme ai compagni.

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Pessina; Zapata.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldara, Pasalic, Ilicic.

BENEVENTO – La Giornata: Sanniti stasera in campo per l’anticipo dell’Olimpico contro la Lazio.

Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Iago Falque, Caprari, Lapadula.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldirola, Maggio, Moncini.

BOLOGNA – La Giornata: Rifinitura a porte chiuse per i felsinei, scossi da una situazione complicata e dai primi dubbi che filtrano sul futuro di Mihajlovic.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Santander, Skorupski, Orsolini, Skov Olsen, Sansone, Mbaye, Hickey, Schouten.

CAGLIARI – La Giornata: Godin non sarà convocato, perché a corto di condizione, mentre Nandez e Pereiro sono a disposizione completa. Buone notizie anche per Ounas, finalmente negativizzato e dunque prossimo al rientro.

Probabile formazione (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Ounas, Luvumbo, Klavan, Tripaldelli.

CROTONE – La Giornata: Calabresi in campo a Udine per il primo anticipo della giornata.

Squalificati: Magallan

Infortunati: Cigarini, Rispoli.

FIORENTINA – La Giornata: Filtra ottimismo sul recupero di Pulgar, Biraghi e Duncan forse già in campo contro il Sassuolo. Sicuramente titolari Ribery e Callejon.

Probabile formazione (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Barreca; Amrabat, Pulgar; Callejon, Castrovilli, Ribery; Vlahovic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: nessuno.

GENOA – La Giornata: Maran valuterà domani se lanciare subito come titolari i rientranti Badelj (più probabile) e Criscito (meno probabile).

Probabile formazione (4-4-2): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Radovanovic, Rovella, Pellegrini; Scamacca, Pjaca.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Biraschi, Cassata, Zapata, Zappacosta, Marchetti.

INTER – La Giornata: Out i due cileni Vidal e Sanchez, mentre Hakimi verrà valutato domani ma difficilmente partirà dal primo minuto.

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Vecino, Pinamonti, Vidal, Sanchez.

JUVENTUS – La Giornata: Possesso palla e tattica nel menu mattutino di Andrea Pirlo in vista della supersfida di domani contro Gasperini.

Probabile formazione (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Mckennie, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Chiellini, Demiral.

LAZIO – La Giornata: Simone contro Pippo stasera nel derby di famiglia: ai biancocelesti mancherà anche lo “stirato” Acerbi.

Probabile formazione (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Correa.

Squalificati: Akpa Akpro.

Infortunati: Muriqi, Proto, Vavro, Lulic, Patric, Fares, Leiva, Acerbi.

MILAN – La Giornata: Non ci saranno forzature per Ibrahimovic che, dunque, salta anche il Genoa. Leao e Castillejo probabili scelte sugli esterni.

Probabile formazione (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer, Gabbia.

NAPOLI – La Giornata: Nessuna novità dalla seduta mattutina al Training Center: Osimhen a parte, dunque, tutti a disposizione per Gattuso.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Osimhen.

PARMA – La Giornata: Liverani cerca continuità dopo i tre risultati utili consecutivi. Contro il Cagliari difficile però rivedere Kucka.

Probabile formazione (4-3-2-1): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Grassi, Laurini, Kucka.

ROMA – La Giornata: Fonseca dovrebbe riavere a disposizione Mancini, così come Kumbulla che non ha riportato lesioni muscolari contro il Bologna.

Probabile formazione (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: Cristante.

Infortunati: Zaniolo, Pastore, Santon, Mirante.

SAMPDORIA – La Giornata: Nulla da fare per Gabbiadini, la cui infiammazione addominale potrebbe anche doversi risolvere tramite operazione chirurgica. In ogni caso, impossibile rivederlo in campo nel 2020. Fuori dai convocati anche Candreva, out per scelta tecnica.

Probabile formazione (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Jankto, Adrien Silva, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella.

Squalificati: Thorsby

Infortunati: Keita, Prelec, Bereszynski, Gabbiadini.

SASSUOLO – La Giornata: Finalmente buone notizie dall’infermeria per De Zerbi che ritrova tra i convocati Caputo, Chiriches e Defrel.

Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli; Ayhan; Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Squalificati: Haraslin.

Infortunati: Romagna, Ricci.

SPEZIA – La Giornata: Si è rivisto anche Ramos in gruppo in vista dell’esordio assoluto in Serie A allo Stadio Picco.

Probabile formazione (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Capradossi, Galabinov, Zoet, Dell’Orco, Mattiello, Sena, Verde.

TORINO – La Giornata: Servirà il ritiro forzato per ridare slancio alla stagione granata? Se lo augura soprattutto Giampaolo, sempre più in bilico…

Probabile formazione (3-5-1-1): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meitè, Rincon, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Baselli, Millico, Murru, Verdi, Ansaldi.

UDINESE – La Giornata: Friulani in campo contro il Crotone, per Okaka piccola operazione per ridurre un versamento alla coscia. Tornerà a inizio 2021.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Prodl, Jajalo, De Maio, Ouwejan, Forestieri, Okaka, Nuytinck.

VERONA – La Giornata: Problemi per Favilli che salterà la sfida con la Samp e restringe le possibilità offensive per Juric.

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni, Di Carmine.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Benassi, Vieira, Cetin, Kalinic, Favilli.