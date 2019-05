Il Napoli potrebbe abbandonare la pista Hirving Lozano: dubbi sulle condizioni fisiche dopo l’infortunio e richieste economiche elevate

Potrebbe saltare a sorpresa il passaggio dell’esterno offensivo messicano Hirving Lozano al Napoli. I partenopei sono in trattative avanzate con il PSV Eindhoven e il giocatore, ma ci sono alcuni elementi che non convincono e per questo, secondo quanto riportato da “Rai Sport”, i campani potrebbero a sorpresa abbandonare l’operazione.

In primis ci sarebbero grosse perplessità sulle sue condizioni fisiche: Lozano è infatti reduce da un brutto infortunio al ginocchio destro, e scommettere su di lui potrebbe rivelarsi un azzardo, nonostante gli esami strumentali non abbiano evidenziato danni ai legamenti. Ci sarebbe poi una seconda ragione di carattere meramente economico: le richieste dell’agente del messicano, Mino Raiola, sarebbero particolarmente elevate, tanto da indurre la società a virare su altri nomi. La decisione, sostiene “Rai Sport”, sarebbe già stata comunicata allo stesso Raiola.