Promosse in Serie A, il Brescia di Corini è la prima squadra a conquistare il massimo campionato. Lecce a un passo dalla gloria

Al termine di un’avvincente cavalcata il Brescia è stata la prima squadra della Serie B 2018-19 a conquistare la promozione in Serie A. Promosse in Serie A: le Rondinelle dopo aver iniziato il campionato con David Suazo in panchina, sono state guidate da Eugenio Corini, chiamato dal presidente Massimo Cellino dopo le prime 3 giornate. Il lavoro dell’ex centrocampista ha dato i suoi frutti: squadra lombarda ha inanellato risultati su risultati, fino ad ottenere la matematica certezza della promozione in A con 3 giornate d’anticipo il 1° maggio 2019 con la vittoria per 1-0 sull’Ascoli.

Ora i lombardi, che occupano il 1° posto con 66 punti, ottenuti con 18 vittorie, 12 pareggi e 4 sconfitte, cercheranno di chiudere il campionato al 1° posto, intanto potrebbero essere presto raggiunti dal Lecce di Fabio Liverani. I salentini sono secondi con 63 punti e festeggeranno la promozione in A dopo 7 anni nell’ultima giornata nonostante debbano osservare il proprio turno di riposo nella penultima se:

Batterà lo Spezia nell’ultimo turno, indipendentemente da quello che sarà il risultato del Palermo;

Pareggerà con lo Spezia nell’ultimo turno e il Palermo vincerà soltanto una delle ultime 2 partite;

Perderà con lo Spezia nell’ultima giornata e il Palermo perderà almeno una delle ultime due partite.

In tutti gli altri casi sarebbe il Palermo, passato sotto la guida di Delio Rossi dopo esser stato guidato per gran parte della stagione da Roberto Stellone, la seconda squadra a conquistare la promozione diretta in Serie A, mentre il Lecce a quel punto se la giocherebbe ai playoff. Per quanto riguarda questi ultimi, al momento Palermo, Benevento e Pescara sono sicuri di disputarli, mentre Verona, Spezia e Cremonese se la giocheranno in un avvincente testa a testa nelle ultime 2 giornate con Cittadella, Perugia, Ascoli e Cosenza, tutte potenzialmente ancora in gioco.

CLASSIFICA SERIE B 2018/2019

BRESCIA* 66 punti (in 34 gare)

(in 34 gare) LECCE 63 punti (in 35 gare)

(in 35 gare) PALERMO 59 (in 34 gare)

(in 34 gare) BENEVENTO 56 (in 34 gare)

(in 34 gare) PESCARA 51 (in 34 gare)

(in 34 gare) VERONA 49 (in 34 gare)

(in 34 gare) SPEZIA 48 (in 34 gare)

(in 34 gare) CREMONESE 48 (in 34 gare)

*promosse in Serie A

