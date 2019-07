Il direttore sportivo del Psg, Leonardo, ha parlato del possibile rinnovo di Kylian Mbappé col club francese

Nel corso di un’intervista rilasciata a Le Parisien, il direttore sportivo del Psg, Leonardo, ha commentato il futuro di Kylian Mbappé.

Ecco le sue parole: «Se è necessario rinnovare? Non faccio mai promesse per due ragioni: la prima è perché non sono colui che fa tutto nel club e secondo perché non faccio promesse campate in aria senza avere la certezza di poterle mantenere. L’unica cosa che mi interessa è il concreto, l’attualità».