Rabiot, il talento francese da anni in orbita Serie A. Sarà la volta buona?

Da anni Adrien Rabiot è accostato a squadre italiane. La Juve potrebbe essere il club che finalmente lo farebbe approdare in Italia

Quando i talenti sono giovani e forti fanno sempre gola a un’enormità di squadre. Adrien Rabiot rientra senza dubbi in questa categoria e, su di lui, i club italiani hanno avuto spesso un occhio di riguardo. Da anni ormai è accostato a determinate società, complici i rapporti mai idilliaci col Psg che spesso l’ha relegato ai margini. Fu per primo Walter Sabatini a posare lo sguardo su di lui, ancora ventenne. «L’accordo era fatto, poi mi misi a urlare con la madre», le dichiarazioni dell’ex Roma anni dopo.

Già, la madre. Scomodissima agente in famiglia che spesso ha fatto le sfortuna del calciatore a causa della sua esuberanza, definiamola così. In ogni caso, sessione di mercato dopo sessione il nome del francese veniva fuori accostato a Roma, per l’appunto, Inter, Milan, senza mai andare fino in fondo. La svolta potrebbe arrivare adesso, con la Juve che sembra essere piombata forte su di lui. Sarà la volta buona per vederlo in Italia?