Clasico Real Madrid-Barcellona, ritorno semifinale Coppa del Re 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Real Madrid di Solari è pronto ad ospitare il Barcellona di Valverde per la partita di ritorno delle semifinali di Coppa del Re. Dopo l’1-1 dell’andata al Camp Nou, i blancos e i blaugrana si giocano quindi l’accesso in finale al Santiago Bernabeu. I padroni di casa arrivano alla sfida forti della vittoria esterna sul campo del Levante, mentre nell’ultimo turno del campionato di Liga gli ospiti hanno vinto in casa del Siviglia 4-2.

Real Madrid-Barcellona 0-0: tabellino

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius. Allenatore: Solari

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Dembélé. Allenatore: Valverde

ARBITRO: Sanchez Martinez

Real Madrid-Barcellona: diretta live e sintesi

25′ Dopo 25′ di gara, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, ma entrambe le squadre stanno provando a più riprese a sbloccare il risultato

23′ Occasione per il Real Madrid con Vinicius, che però non riesce a trovare lo specchio della porta

19′ Calcio d’angolo per il Barcellona che però non riesce ad approfittarne

18′ Vinicius prova la conclusione, ma la sfera finisce alta sulla traversa

14′ Il Real Madrid protesta per un fallo di Semedo su Vinicius nell’area di rigore del Barcellona. Secondo l’arbitro però tutto regolare

12′ Azione offensiva del Real Madrid che conquista il calcio d’angolo

10′ Intervento falloso di Rakitic. L’arbitro decide di non utilizzare ancora il cartellino, optando semplicemente per un richiamo

9′ Prima vera occasione per la squadra di Valverde che conquista il primo calcio d’angolo della partita, ma non riesce ad approfittare dell’occasione

7′ Il Real Madrid si mostra pericoloso e prova a sua volta a pressare nella metà area avversaria

5′ Azione offensiva del Barcellona con Dembélé, ma Vazquez allontana il pericolo

3′ Il Barcellona prova a crearsi un varco tra i giocatori del Real Madrid che al momento giocano molto compatti

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la gara tra Real Madrid e Barcellona

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Real Madrid-Barcellona.

Real Madrid-Barcellona: formazioni ufficiali

Real Madrid-Barcellona: probabili formazioni e pre-partita

Real Madrid-Barcellona: precedenti del match

In Liga vi è una distanza di ben nove punti, ma i precedenti di coppa sorridono al Real Madrid che può vantare una striscia decisamente positiva contro il Barcellona L’ultima sconfitta risale all’agosto del 2012, poi in sette sfide, tra Supercoppa e Coppa del Re, per i Blancos sono arrivati cinque successi e due pareggi.

Real Madrid-Barcellona: l’arbitro del match

Sarà il signor Sanchez Martinez l’arbitro che dirigerà la partita di ritorno delle semifinali della Copa del Rey 2018-2019 tra il Real Madrid e il Barcellona in programma al Santiago Bernabéu mercoledì 27 febbraio alle ore 21.

Real Madrid-Barcellona Streaming: dove vederla in tv

Real Madrid-Barcellona sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.