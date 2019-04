Il rigore della Fiorentina per la trattenuta su Chiesa fa discutere: Veretout sbaglia dal dischetto, ipnotizzato da Consigli! – FOTO

Polemiche allo stadio Artemio Franchi, con la Fiorentina che stava per pareggiare dopo l’inatteso vantaggio di Domenico Berardi. Francesco Fourneau, il direttore di gara, ha assegnato un rigore ai padroni di casa molto dubbio. L’arbitro ha penalizzato Federico Peluso per la trattenuta su Federico Chiesa. Il campione viola stava trattenendo in prima istanza il difensore neroverde, e si è lasciato cadere in modo astuto.

Andrea Consigli ha salvato miracolosamente il Sassuolo: l’estremo difensore ha ipnotizzato Jordan Veretout. Lo specialista francese ha calciato ma senza riuscire ad angolare in modo adeguato il tiro, permettendo la parata con la mano di richiamo al numero 47. La “furbata” di Chiesa, spesso e volentieri etichettato come simulatore, non ha portato alcun vantaggio ai padroni di casa, sempre sotto di una rete.