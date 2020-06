Rivaldo: «Futuro Cavani? Meglio chiudere all’Atletico che all’Inter»

Rivaldo suggerisce ad Edinson Cavani di preferire l’Atletico Madrid rispetto all’Inter: le parole del brasiliano

Interpellato a proposito del destino di Edinson Cavani, prossimo alla separazione con il PSG, Rivaldo ha voluto dare un consiglio all’attaccante uruguaiano. Ecco le sue dichiarazioni riportate da AS.

«Ci sono voci di una trattativa tra l’Inter e Cavani, ma dovrebbe continuare a considerare l’opzione Atletico Madrid. Sarebbe bello per lui, perché andrebbe a giocare in un club che lotta per il campionato e disputa sempre la Champions League. A Simeone piacerebbe avere un giocatore come Cavani nella sua squadra e sarebbe un posto eccellente per chiudere la carriera, forse meglio che tornare in Italia e firmare per l’Inter».