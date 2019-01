Via Hamsik? Il Napoli blocca Rog: col Siviglia problemi anche sul riscatto

De Laurentiis blocca la cessione in prestito di Rog al Siviglia: il Napoli chiede un obbligo e non un diritto di riscatto agli spagnoli. Con la cessione di Hamsik inoltre il croato potrebbe fare comodo

Sarebbe dovuto partire qualche giorno fa, ma alla fine Marko Rog, nonostante il via libera alla cessione al Siviglia, è rimasto al Napoli. A bloccare l’affare direttamente il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che per il centrocampista croato non gradirebbe il diritto di riscatto fissato direttamente dalla società spagnola. Come spiegato qualche giorno fa dal direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli infatti (leggi anche: GIUNTOLI SPIEGA L’OK ALLA CESSIONE DI ROG), l’obiettivo azzurro sarebbe quello di dar via Rog in prestito secco o, ancora meglio (come emerso nelle ultime ore) con un obbligo di riscatto già fissato. Il Siviglia, dal canto suo, sarebbe fermo invece sulle proprie posizioni: diritto di riscatto e niente più.

Non è tutto però, perché le ultime notizie che darebbero nuovamente Marek Hamsik molto vicino ad un trasferimento in Cina potrebbero portare il Napoli ad annullare definitivamente la cessione di Rog: considerati anche i tempi stretti per trovare un nuovo centrocampista, potrebbe essere proprio il croato a trovare qualche spazio in più in mezzo con l’eventuale addio del capitano azzurro.