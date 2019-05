Roma, adesso è tempo di bilanci. Chi sale e chi scende

Termina una stagione non positiva per la Roma, ora è tempo di bilanci. Da chi dovrà ripartire il prossimo allenatore?

Ufficialmente archiviata la stagione, che può essere tranquillamente definita come fallimentare, è tempo per la Roma di trarre importanti indicazioni. Durante l’annata c’è chi si è messo in mostra e chi, al contrario, ha deluso. Chi sale e chi scende, nella bilancia giallorossa? Quotazioni sicuramente in ribasso per Pastore, Fazio e Perotti. Il trio argentino ha deluso. L’ex Psg non ha mai trovato la condizione fisica restando spesso ai boxe, così come l’ala. Al centrale difensivo non sono bastate le buone prestazioni con Ranieri per cambiare l’andamento della sua annata.

Rimandati i nuovi acquisti Cristante e Kluivert, che avranno una nuova occasione nella stagione che verrà. Bocciato, invece, Nzonzi. Arrivato da campione del mondo, si attende solo un’occasione per piazzarlo in modo da almeno recuperare l’investimento fatto in estate. Ammesso e concesso che ormai Dzeko abbia chiuso il suo ciclo (positivo nel complesso) nella Capitale, il vero sorriso in casa Roma arriva da El Shaarawy. Anche nei momenti più duri dell’anno ha sempre saputo mettersi in mostra, erigendosi a miglior marcatore stagionale della squadra. Ripartire da lui potrebbe essere un bel segnale.