Roma, altro probabile stop per lo stadio: rischio di rinvio a settembre

Roma, la vicenda legata alla costruzione del nuovo stadio non sembra mai trovare la sua fine: rischio di slittamento a settembre

La costruzione del nuovo stadio della Roma potrebbe subire uno stop, ancora una volta. Le vicende giudiziarie legate al decreto “SalvaRoma” tengono col fiato sospeso i tifosi romanisti. Sì, perchè qualora il decreto non venisse approvato, la giunta Raggi subirebbe nuovi stop nella riparazione del debito romano.

La costruzione del nuovo stadio, nell’area di Tor di Valle, potrebbe quindi subire un ulteriore rallentamento, facendo slittare l’inizio dei lavori a settembre. Mauro Baldissoni, però, parla di diritto acquisito per la costruzione dell’impianto e secondo lui non ci saranno ritardi. La vicenda è in continua evoluzione.