Roma, chi è Florentino Luis. Alla scoperta del talento portoghese

Florentino Luis potrebbe essere il primo acquisto estivo della Roma. Andiamo alla scoperta del giovane centrocampista del Benfica

Il probabilissimo arrivo di Fonseca sulla panchina della Roma potrebbe rendere un po’ più lusitana tutta la squadra. È recente la notizia dell‘interessamento dei capitolini per il talento Florentino Luis, in forza al Benfica. Dipinto come uno dei maggiori talenti in giro per l’Europa, il centrocampista compirà 20 anni ad agosto.

A primo impatto sembra di vedere un Pogba in miniatura, sia per le movenze in campo sia per l’aspetto fisico. Florentino viene catalogato tuttavia, a differenza del francese, come un calciatore più difensivo. La sua qualità prediletta è, infatti, il recupero della palla. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili col Benfica, fino a debuttare con la seconda squadra nel novembre 2016. Al termine di questa stagione può già contare un titolo portoghese in bacheca, seppur visto per la maggior parte dalla panchina.

Seguiranno sviluppi: la Roma ha mostrato interesse, ora c’è da convincere la società lusitana con cui ha un contratto fino al 2023. Il primo rinforzo per Paulo Fonseca potrebbe parlare la sua stessa lingua.