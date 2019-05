Roma, De Rossi pronto a querelare Repubblica dopo l’inchiesta

Daniele De Rossi, centrocampista della Roma, pronto a querelare Repubblica per l’articolo pubblicato oggi

Ancora caos in casa Roma! Stamattina Repubblica ha pubblicato una inchiesta in cui sarebbe emersa l’altra ‘faccia’ di Daniele De Rossi che, insieme ad altri senatori, avrebbe provato a far cadere le teste di Di Francesco, Monchi e poi addirittura Francesco Totti.

DDR, secondo quanto riferito da Daniele Lo Monaco intervenuto ai microfoni di Tele Radio Stereo, è pronto a presentare querela al quotidiano La Repubblica in seguito all’articolo pubblicato stamattina e che ha sconvolto l’ambiente romanista.